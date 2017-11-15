В США первых женщин-пилотов поблагодарили за заслуги десятилетия спустя

Этим женщинам уже больше 90 лет. Все они были среди первых женщин-пилотов ВВС США в период Второй мировой войны. Они первопроходцы, но были не на передовой, а играли лишь вспомогательную роль.

За их заслуги их никогда публично не благодарили. Теперь же это решили исправить.

Сотни человек посетили мероприятие в Музее полётов в Санта-Монике в Калифорнии.

Здесь молодые женщины-пилоты смогли послушать истории своих предшественниц.

[Беверли Бисемер, 99-летняя бывший пилот]:

«Сердце болит оттого, что все эти годы мы были забыты, и только теперь нас благодарят. Я ощущаю, что это большая честь и даже больше. Большая честь, что я могла летать». [Элис Рорер, 96-летняя бывший пилот]:

«Когда я начинала летать, то ожидала, что стану военным, у нас была форма, были звания, такие же как у мужчин. Но как только война в Европе завершилась, как только мужчины вернулись и им потребовались наши рабочие места, Конгресс отправил нас домой. Это было обидно, я чуть не плакала».

Историю каждой из этих женщин собираются рассказать в серии передач. Их производство уже началось.

А несколько лет назад вышла книга, которая описывала жизнь женщин-пилотов после войны. На мероприятии многие смогли получить автограф и поблагодарить теперь уже бабушек за их самоотверженную работу.

Короткая ссылка на эту страницу: