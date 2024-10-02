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Трагический пожар в школьном автобусе в Таиланде: извлекли 25 тел

Трагический пожар в школьном автобусе в Таиланде: извлекли 25 тел

Не менее 25 тел извлекли из сгоревшего школьного автобуса в Таиланде. Страшная трагедия случилась во вторник..

Дата загрузки: 2024-10-02

Трагический пожар в школьном автобусе в Таиланде: извлекли 25 тел

Не менее 25 тел извлекли из сгоревшего школьного автобуса в Таиланде. Страшная трагедия случилась во вторник на окраине Бангкока. Автобус вёз учеников и учителей на экскурсию.

Сообщается, что автобус наехал на барьерное ограждение после того, как у него лопнуло колесо. Это привело к взрыву топливных баков и дальнейшему возгоранию.

На кадрах спасательных служб виден охваченный пламенем автобус. Как сообщается, внутри было 44 ученика и учителя начальной и средней школы. 16 детей и взрослых с травмами доставили в больницу.

Судмедэксперты сообщили, что среди 25 тел 11 принадлежали мужчинам или мальчикам, а семь – женщинам или девочкам. Пять тел пока не идентифицировали.

На место прибыл заместитель премьер-министра Таиланда, выступив перед журналистами.

[Анутин Чарнвиракул, заместитель премьер-министра Таиланда]:
«Все тела отправят в главный полицейский госпиталь для опознания официальными методами. Я также попросил комиссара полиции ускорить вскрытие. После подтверждения личностей тела нужно незамедлительно отправить обратно в родные города для проведения религиозных церемоний».

Ученики приехали на экскурсию из провинции Утхай Тхани, которая находится примерно в 250 километрах к северу от столицы.

Премьер-министр Таиланда написала в социальных сетях, что выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших.

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