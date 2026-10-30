Электрическая баржа свяжет фабрики Вьетнама с морским портом

Электрическая баржа начала курсировать по внутренним водным путям Вьетнама. Судно разработала французская транспортно-логистическая компания. Оно..

Электрическая баржа начала курсировать по внутренним водным путям Вьетнама.

Судно разработала французская транспортно-логистическая компания. Оно совершает круговой рейс протяженностью 180 километров и рассчитано на перевозку более 50 000 стандартных контейнеров в год.

[Бо Вегенер, сотрудник компании CMA CGM]:

«Эта баржа по размерам сопоставима с обычными баржами, которые курсируют по рекам в Хошимине и его окрестностях. Главное отличие в том, что это полностью электрическое судно, работающее на возобновляемой энергии».

Баржу длиной 80 метров приводят в движение аккумуляторы. Зарядка занимает около четырёх часов. Энергия поступает от солнечной электростанции в порту.

Электрические баржи могут помочь разгрузить автомобильные дороги, на которые приходится примерно 80% объёма грузоперевозок в стране.

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[Бо Вегенер, сотрудник компании CMA CGM]:

«Обширная сеть внутренних водных путей открывает широкие возможности для создания более экологичных транспортных решений».

Однако для развития электрического грузового транспорта потребуются инвестиции в строительство судов, производство аккумуляторных батарей и создание зарядной инфраструктуры.

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