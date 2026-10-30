Тыквы и представления: в зоопарке «Пайри Дайза» в Бельгии отмечают Хэллоуин

Бельгийский зоопарк «Пайри Дайза» погрузился в атмосферу Хэллоуина, и тыквы стали главным атрибутом праздника. Оранжевые плоды..
Дата загрузки: 2026-10-30
Бельгийский зоопарк «Пайри Дайза» погрузился в атмосферу Хэллоуина, и тыквы стали главным атрибутом праздника. Оранжевые плоды получают почти все обитатели – от ягуаров до беличьих обезьян.
[Йохан Врейс, сотрудник зоопарка]:
«Некоторым животным тыквы нравятся сами по себе – как еда или игрушка. А для некоторых мы делаем начинку из того, что они любят: сена, мха, мяса или червяков».
Впрочем, тыквы – это не просто угощение. Они вносят разнообразие в жизнь животных, побуждая их играть или разгадывать головоломки в попытках извлечь вкусную начинку.
В этом году Хэллоуин в «Пайри Дайза» отмечают особенно масштабно. А местом празднования стала огромная тропическая оранжерея «Эденья». Она открылась в этом году и из-за своих размеров уже попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Площадь комплекса – 40 тысяч квадратных метров, высота стеклянной конструкции – 24 метра. Внутри представлены тропические леса, реки, пляжи и скалы. Также есть водопад.
Оранжерею к празднику украсили хризантемами, а также тыквами – их здесь более тысячи.
Запланировано 55 представлений и развлекательных мероприятий. Причём в программу включено шествие, вдохновлённое мексиканским Днём мёртвых. Гости увидят выступления музыкантов, певцов и артистов. Праздничная программа рассчитана на три недели.
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