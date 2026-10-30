В Боснии разбился итальянский вертолёт: четверо погибших

Четыре человека погибли, 11 получили ранения в результате падения итальянского военного вертолёта в Боснии и Герцеговине...

Четыре человека погибли, 11 получили ранения в результате падения итальянского военного вертолёта в Боснии и Герцеговине. Крушение произошло днём 29 октября возле населённого пункта Горице на севере страны.

Транспортный CH-47 «Чинук» участвовал в плановой тренировке в рамках миссии Евросоюза EUFOR. На борту находились 15 человек. Откуда вылетел вертолёт и куда направлялся, не сообщается.

Изначально в больницу доставили 12 пострадавших. Однако один позже скончался. Среди жертв – двое военнослужащих итальянской армии и двое сотрудников добровольческого военного корпуса Итальянского Красного Креста.

По последним данным Минобороны Италии, остальные пострадавшие находятся в стабильном состоянии и их жизни ничего не угрожает.

Среди местных жителей пострадавших нет. Жилые дома и автомобили также не были повреждены. При этом причины падения вертолёта пока не сообщают.

Операция Евросоюза «Алтея» действует в Боснии и Герцеговине с 2004 года. Её главная задача – поддерживать безопасность в регионе. Также миссия контролирует выполнение военных статей Дейтонского соглашения, которое завершило войну 1992-95 годов после распада Югославии.

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