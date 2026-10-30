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Орхидеи дракулы получили в Великобритании статус «национальной коллекции»

Орхидеи дракулы получили в Великобритании статус «национальной коллекции»

Эти орхидеи идеально подходят для празднования Хэллоуина. Их цветы напоминают мордочки обезьян или драконов. Называется этот..

Дата загрузки: 2026-10-31

Орхидеи дракулы получили в Великобритании статус «национальной коллекции»

Эти орхидеи идеально подходят для празднования Хэллоуина. Их цветы напоминают мордочки обезьян или драконов. Называется этот род Дракула. Впрочем, к вампирам он отношения не имеет. На латыни draco означает дракон.

В Честерском зоопарке выращивают более 75 видов дракулы. И недавно британская благотворительная организация Plant Heritage признала эти цветы «Национальной коллекцией растений».

[Киаран Брэдшоу, сотрудник Честерского зоопарка]:
«Присвоение нашей коллекции статуса «национальной» позволит нам уделить роду Дракула больше внимания. Раньше эти растения были лишь частью более обширной коллекции, а теперь мы сможем сосредоточиться на их сохранении и просветительской работе».

Всего существует 147 видов дракулы. В дикой природе этим цветам угрожает исчезновение.

В оранжерее поддерживают прохладный микроклимат и следят за своевременными поливами. Если пропустить хотя бы один, дракулы сразу начинают болеть.

У этих цветов есть интересная особенность: некоторые виды внешне напоминают грибы и источают грибной аромат. Это привлекает мошек и помогает опылению.

Учёные дают этим орхидеям забавные названия. Например, есть дракула смауг, названный так в честь дракона Смауга из «Хоббита». Также есть дракулы лемур и вампир.

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