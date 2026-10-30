Орхидеи дракулы получили в Великобритании статус «национальной коллекции»

Эти орхидеи идеально подходят для празднования Хэллоуина. Их цветы напоминают мордочки обезьян или драконов. Называется этот..

Эти орхидеи идеально подходят для празднования Хэллоуина. Их цветы напоминают мордочки обезьян или драконов. Называется этот род Дракула. Впрочем, к вампирам он отношения не имеет. На латыни draco означает дракон.

В Честерском зоопарке выращивают более 75 видов дракулы. И недавно британская благотворительная организация Plant Heritage признала эти цветы «Национальной коллекцией растений».

[Киаран Брэдшоу, сотрудник Честерского зоопарка]:

«Присвоение нашей коллекции статуса «национальной» позволит нам уделить роду Дракула больше внимания. Раньше эти растения были лишь частью более обширной коллекции, а теперь мы сможем сосредоточиться на их сохранении и просветительской работе».

Всего существует 147 видов дракулы. В дикой природе этим цветам угрожает исчезновение.

В оранжерее поддерживают прохладный микроклимат и следят за своевременными поливами. Если пропустить хотя бы один, дракулы сразу начинают болеть.

У этих цветов есть интересная особенность: некоторые виды внешне напоминают грибы и источают грибной аромат. Это привлекает мошек и помогает опылению.

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Учёные дают этим орхидеям забавные названия. Например, есть дракула смауг, названный так в честь дракона Смауга из «Хоббита». Также есть дракулы лемур и вампир.

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