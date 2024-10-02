Новым генсеком НАТО стал экс-премьер Нидерландов Марк Рютте

Экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал новым генеральным секретарём НАТО. Он сменил на этом посту Йенса Столтенберга,..

Экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал новым генеральным секретарём НАТО. Он сменил на этом посту Йенса Столтенберга, возглавлявшего Североатлантический альянс десять лет. Официальная церемония состоялась в Брюсселе.

Столтенберг вручил Рютте церемониальный молоток и уступил кресло генсека.

[Йенс Столтенберг, бывший генсек НАТО]:

«Уважаемый Марк, пожалуйста, примите этот молоток и позвольте предложить вам занять место председателя Североатлантического альянса».

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Затем церемония продолжилась на улице рядом со штаб-квартирой НАТО.

Новый глава альянса вступил в должность за несколько недель до президентских выборов в США. Он говорит, что их результаты его не тревожат.

[Марк Рютте, генсек НАТО]:

«Я не волнуюсь. Я очень хорошо знаю обоих кандидатов. Четыре года работал с Дональдом Трампом. Именно он подталкивал нас тратить больше на оборону и своего добился. Теперь наши расходы намного выше, чем были, когда он стал президентом в 2017 году».

Рютте также хорошо отозвался о Камале Харрис, назвав её «уважаемым лидером». Он сказал, что сможет работать с обоими кандидатами, кто бы не победил на выборах.

Генсек намерен придерживаться политики увеличения расходов на оборону и укрепления партнёрских отношений, установленных со странами по всему миру, включая Азию и Ближний Восток.

Смену генсека НАТО прокомментировали в Кремле, сказав, что не ожидают каких-либо серьёзных изменений в политике альянса.

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