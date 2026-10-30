Число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании возросло до 69. На месте аварии продолжают поднимать вагоны,..

Столкновение двух поездов в Испании: погибших уже 69

Число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании возросло до 69. На месте аварии продолжают поднимать вагоны, обследовать обломки и искать тела. Найти выживших, надежды уже почти нет.

Смертоносная авария произошла 28 октября. На скоростной линии Мадрид – Севилья, в провинции Толедо. Поезд государственной компании Renfe врезался в хвост состава частного перевозчика Iryo. Три последних вагона сошли с рельсов и скатились по откосу.

[Себастьян Эрреро, переживший аварию]:

«Картина была ужасающей. Вагоны полностью выгорели, словно произошёл взрыв. Из них выбирались люди в тяжёлом состоянии. Кто-то начал выносить тела погибших и класть их прямо рядом с нами. Это было кошмарное зрелище».

В результате аварии пострадало примерно 110 пассажиров, более 50 пока остаются в больницах. 15 человек находятся в критическом состоянии.

Между тем в Мадриде и Севилье начался сбор образцов ДНК у родственников жертв железнодорожной аварии.

Кроме того, в столице люди выстраиваются в очередь, чтобы сдать кровь для пострадавших.

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[Кристо, житель Мадрида]:

«Можно лишь догадываться, через что сейчас проходят люди, потерявшие близких, какие дни им предстоит пережить, прежде чем они смогут хоть немного унять эту невыносимую боль, которую я даже представить себе не могу».

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что вся Испания скорбит в связи с трагедией. В стране объявили трёхдневный траур.

Король Испании Филипп VI и королева Летисия посетили больницу в Толедо, где находятся пострадавшие.

[король Филипп VI]:

«Сейчас идёт расследование. Оно должно прояснить, как и почему произошла эта авария. После этого нам предстоит определить, какие меры надо принять, чтобы подобное не повторилось».

Причину трагедии пока не сообщают. Известно, что перед катастрофой перестала работать система автоматического контроля движения поездов, и на участке в 60 километров автоматически остановились шесть поездов.

Через некоторое время диспетчерский центр разрешил поезду Renfe продолжить движение в обычном режиме, несмотря на запрещающий сигнал светофора.

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