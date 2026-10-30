Звезда «Стартрека» Патрик Стюарт умер в возрасте 86 лет

Британский актёр Патрик Стюарт скончался 28 октября в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Причиной смерти стали..

Британский актёр Патрик Стюарт скончался 28 октября в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Причиной смерти стали болезнь Альцгеймера и деменция.

Всемирная слава к нему пришла только в 47 лет, когда он получил роль капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Стартрек».

Вторая большая кинофраншиза в его карьере – «Люди Икс», где Стюарт сыграл профессора Чарльза Ксавье.

Сейчас к его звезде на Аллее славы в Голливуде поклонники несут цветы и свечи.

[Ая, поклонница актёра]:

«Мы с мамой – его большие поклонницы, нам очень нравится его персонаж в «Стартреке», поэтому я отдала ему честь, как в сериале: «Прощайте, капитан!» А потом, когда я увидела его звезду (на Аллее славы) мне захотелось пожелать ему покоя».

[Дэвид, поклонник актёра]:

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«Он один из величайших актёров в истории. Его шекспировские работы просто великолепны. К тому же я большой поклонник «Стартрека». Именно с этого и началась моя любовь к его творчеству».

[Ребекка, поклонница актёра]:

«Я сама актриса, поэтому Патрик Стюарт был для меня настоящим источником вдохновения. У него было выдающееся актёрское мастерство. А его роль в «Людях Икс» – просто феноменальная. Мне кажется, все знают этого лысого персонажа, который умеет управлять чужим разумом. Очень грустно, что его больше нет».

Стюарт получил две премии Лоуренса Оливье за роли в шекспировских спектаклях «Антоний и Клеопатра» и «Гамлет». Это одна из главных театральных наград Великобритании. Ещё одной такой премией отметили его моноспектакль «Рождественская песнь», в котором он один исполнял все роли.

В 1996 году актёр получил «Грэмми» за запись симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк». В ней он читал текст рассказчика. Запись признали лучшим разговорным альбомом для детей.

В 2010 году королева Елизавета II присвоила ему рыцарское звание за заслуги в области драматического искусства.

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