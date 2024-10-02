Израиль обещает ответить на ракетную атаку Ирана

Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю более 180 баллистических ракет. По всей стране зазвучали сирены,..

Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю более 180 баллистических ракет. По всей стране зазвучали сирены, призывая людей искать убежища. Это стало самым масштабным ракетным ударом Ирана по израильской территории. Причём он впервые использовал против Израиля гиперзвуковые ракеты Fattah.

Иранские военные назвали атаку местью за недавние убийства лидеров «Хезболлы» и военные действия в Ливане и Газе. А МИД Ирана заявил, что ракетные удары несли оборонительный характер и были нацелены на военные объекты Израиля. Также иранские ВВС утверждают, что ракеты поразили 90% целей.

Рано утром в среду Тегеран объявил, что его атака завершена. Однако пообещал возобновить обстрелы в случае новых провокаций со стороны Израиля.

Между тем атака вызвала резкую реакцию как Израиля, так и США. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил большую ошибку, и что он за неё заплатит.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Режим Ирана не осознаёт нашей решимости защищать себя и принимать ответные меры против наших врагов».

Израиль заявил, что средства ПВО смогли перехватить большинство ракет. Отразить атаку также помогали военные корабли США. О пострадавших не сообщается, но известно об одном погибшем.

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Тем временем в Тегеране люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать удары по Израилю. Некоторые держали плакаты с изображением недавно убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Впрочем, многие иранцы вместо протестов отправились на АЗС запастись бензином. Водители опасаются, что в результате ответных мер Израиля в стране начнётся дефицит топлива.

Белый дом уже заявил, что поддерживает Израиль. Он также призвал все страны мира осудить нападение. А советник по национальной безопасности США Джейк Салливан назвал атаку Ирана неэффективной.

[Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности]:

«Мы гордимся действиями, которые предприняли вместе с Израилем для его защиты и обороны. Мы ясно дали понять, что будут серьёзные последствия этой атаки. И мы с Израилем будем над этим работать».

Нападение Ирана произошло после того, как Израиль начал наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане, которая получает поддержку Ирана.

После ночной атаки израильские военные возобновили удары по южным пригородам Бейрута, где сосредоточена инфраструктура боевиков. До этого местных жителей уведомили об обстрелах, призвав их эвакуироваться.

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