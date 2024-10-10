Новое устройство восстанавливает подвижность после инсульта

[Лиза Винсет, пациентка, перенёсшая инсульт
Дата загрузки: 2024-10-10
[Лиза Винсет, пациентка, перенёсшая инсульт]:
«Это просто невероятно, хочется плакать, потому что знаешь, что сможешь. Теперь всё будет хорошо».
52-летняя британка Лиза, перенёсшая инсульт, одной из первых испытала новое устройство для реабилитации. Оно может помочь ей восстановить утраченную подвижность.
Женщина уже около двух месяцев участвует в испытаниях устройства, пройдя восемь сеансов. Инсульт у неё случился четыре года назад, после чего левая рука стала неподвижной.
[Лиза Винсет, пациентка, перенёсшая инсульт]:
«Я потеряла жизнь, работу, потеряла всё. Я думала, что это мне не поможет… Но потом, когда я начала двигаться, это было как день рождения, Рождество, всё в одном. Это был лучший день в моей жизни».
Устройство разработала компания Neubond. Его испытывают на четверых пациентах, которые перенесли инсульт и частично потеряли подвижность.
Прототип крепится на предплечье. Он оснащён электродами, которые определяют активацию мышц. Затем оно стимулирует нервы пациента, связывая сенсорную стимуляцию с мышечной активностью. В итоге помогает перенастроить мозг пациента на конечность, чтобы повысить двигательный контроль.
[Патрик Сагастеги, соучредитель Neubond]:
«Устройство вычисляет, какая мышца становится активной, чтобы затем вызвать стимуляцию в той же мышце, что, во-первых, усилит сокращение, а во-вторых, это будет похоже на сообщение, которое вы отправите обратно в мозг. И он перенастроит активность и связи между мозгом и мышцей. Так вы восстановите подвижность».
Лиза теперь может сгибать и разгибать левую руку и даже держать на руках маленькую внучку.
[Лиза Винсет, пациентка, перенёсшая инсульт]:
«В ту ночь перед сном я плакала. Удивительно, что я наконец смогла это сделать. Я запомню это надолго благодаря вам. Честно говоря, даже не знаю, как вас отблагодарить».
Ещё один пациент, участвовавший в пилотных испытаниях, – 62-летний Фейсал Хуссейн. Он перенёс сильное кровоизлияние в мозг, из-за чего был полностью парализован и провёл в больнице шесть месяцев.
При использовании устройства он смог пошевелить правой рукой.
В январе следующего года начинается новый этап испытаний. Он будет проходить в одной из больниц Лондона. Участвовать будет группа из 20 пациентов.
Следующий шаг – сертификация изобретения и вывод его на рынок.
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