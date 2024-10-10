В этой так называемой «квартире будущего» нет никаких передовых технологий, роботов или искусственного интеллекта. При этом..

Съедобные сверчки, черви и грибы: как выглядит «квартира будущего» на окраине Парижа

В этой так называемой «квартире будущего» нет никаких передовых технологий, роботов или искусственного интеллекта. При этом обитатели этой небольшой жилплощади на окраине Парижа размером 26 квадратных метров нацелены на сокращение выбросов СО2 и переработку пищевых отходов.

Корентен – инженер, а Каролин – дизайнер интерьера. Этим летом они переехали в так называемую «городскую биосферу», чтобы вести образ жизни, который сокращает отходы и потребление воды. Их задача – жить максимально экологично.

41-летний Корентен говорит, что все приспособления в квартире простые, дешёвые и лёгкие в ремонте.

На кухне нет газовой плиты. Вместо неё – нагревающий элемент под хорошо изолированной кастрюлей. Такая духовка для медленного приготовления пищи работает от солнечных панелей, установленных на крыше.

В гостиной есть аквапонная система, где выращивают зелень. Туда же напрямую поступает использованная вода из душа.

В ванной комнате пара выращивает вёшенки. Для них это идеально влажная среда. За неделю собирают по полтора килограмма грибов.

Согласно оценкам, французы в среднем используют почти 150 литров воды в день на человека. Пара хочет сократить этот показатель до 30 литров.

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Пищевые отходы в квартире перерабатывают личинки мухи чёрная львинка. Они превращают компост в удобрение, которое потом используют для растений.

[Каролин Пульц, дизайнер интерьера]:

«Итак, у нас есть 300-литровый бак с водой и 124 растения. Корни растений находятся в питательном растворе. Это позволяет нам сократить потребление воды в десять раз по сравнению с классической почвенной культурой. И поэтому проще иметь эту систему в квартире, в городе».

Пара также выращивает съедобных сверчков, из которых потом готовит разные блюда. Говорят, что на вкус они немного напоминают креветки.

Проект «квартиры будущего» – это эксперимент, который начался в июле и должен закончиться в начале ноября. За парой следят эксперты, в том числе диетологи. Они измеряют их экологический след, оценивают состояние здоровья и подсчитывают все траты.

[Корентен де Шательперрон, инженер]:

«Мы действительно убедились, что всем этим может пользоваться любой. Например, система полива растений автоматизирована. Мы действительно работали над тем, чтобы она была эргономичной. Сегодня главное препятствие для тех, кто хочет внедрить эти решения, – это то, что ни одна компания пока не продает их в готовом виде. Нам пришлось всё делать самим».

Самим также приходится стирать одежду и бельё. К машинке подсоединён специальный механизм, похожий на тренажёр по гребле. Он и приводит в движение барабан.

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