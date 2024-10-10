Саудовскую Аравию не избрали в главный орган Совета ООН по правам человека

Саудовской Аравии не удалось получить место в консультативном комитете в Совете ООН по правам человека. Она..

Саудовской Аравии не удалось получить место в консультативном комитете в Совете ООН по правам человека. Она баллотировалась на выборы в Азиатско-Тихоокеанской группе – единственной в этот раз, где число кандидатов превышало количество мест. Саудовская Аравия набрала 177 голосов, уступив Маршалловым островам, Южной Корее, Кипру, Катару и Таиланду.

Выборы провела Генеральная Ассамблея ООН. Этому предшествовала кампания правозащитных организаций, которые резко раскритиковали Саудовскую Аравию. Эта страна заслужила плохую репутацию из-за строгих религиозных ограничений и нарушений прав человека. К тому же там применяется смертная казнь. В этом году в Саудовской Аравии казнили 212 человек, что больше антирекорда 2022 года, когда число казнённых достигло 196.

Кроме того, правозащитники полагают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман в 2018 году отдал приказ убить журналиста Джамаля Хашогги.

Дипломаты и правозащитники также отмечают, что в последние годы Эр-Рияд проявляет всё большую негласную активность в Совете по правам человека. По их словам, его лоббирование сыграло роль в том, что было прекращено расследование военных преступлений в Йемене в 2021 году. Эр-Рияд также стремился противостоять намерению Запада усилить наблюдение за лицами, которые, возможно, совершили военные преступления в Судане.

Совет по правам человека состоит из 47 членов. При Совете действует Консультативный комитет, состоящий из 18 членов. Помимо кандидатов из Азиатско-Тихоокеанской группы, в комитет вошли ДР Конго, Эфиопия, Кения, Бенин, Гамбия, Чехия, Северная Македония, Боливия, Колумбия, Мексика, Исландия, Испания и Швейцария.

Правозащитники также выступали против избрания таких стран, как Катар, ДР Конго, Боливия и Эфиопия. Их тоже критикуют из-за нарушений прав человека.

Избранные члены комитета официально начнут свою работу в январе следующего года.

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