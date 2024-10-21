ВОЗ: вспышка лихорадки Марбург в Руанде идёт на спад

Вспышка смертельно опасной лихорадки Марбург в Руанде идёт на спад. Об этом объявили министр здравоохранения страны..

Вспышка смертельно опасной лихорадки Марбург в Руанде идёт на спад. Об этом объявили министр здравоохранения страны и генеральный директор ВОЗ.

Первые случаи заболевания зарегистрировали 27 сентября в Кигали – столице Руанды. В целом выявили 58 подтверждённых случаев. Болезнь унесла 13 жизней. Таким образом, летальность превысила 22%. Большинство заражённых – медики, которые лечили больных пациентов.

Минздрав Руанды распорядился отслеживать контакты инфицированных, чтобы предотвратить распространение вируса.

[Сабин Нсанзимана, министр здравоохранения Руанды]:

«Мы видим, что количество заражений сократилось на 92 процента». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Между тем глава ВОЗ предупреждает, что считать болезнь побеждённой рано.

[Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ]:

«Это один из самых опасных вирусов в мире, и необходимо проявлять постоянную бдительность. Усиленный эпиднадзор, отслеживание контактов, а также меры по профилактике и борьбе с инфекцией должны продолжаться в широких масштабах до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении вспышки».

Глава ВОЗ также посоветовал властям Руанды не вводить ограничения на поездки или торговлю, поскольку это может ещё больше ослабить экономику страны.

Вирус Марбург относится к семейству филовирусов и почти идентичен вирусу Эбола. Переносчики марбургского вируса – фруктовоядные летучие мыши, известные как египетские летучие собаки. Вирус передаётся и от человека человеку. Для лечения применяется патогенетическая и симптоматическая терапия. В этом году вакцину от вируса Марбург разработали в России.

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