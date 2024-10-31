Первый случай оспы обезьян выявили в Великобритании

Первый случай нового штамма оспы обезьян выявили в Великобритании. Пациент обратился за помощью в Лондоне. Недавно..

Первый случай нового штамма оспы обезьян выявили в Великобритании. Пациент обратился за помощью в Лондоне. Недавно он путешествовал по Африке и побывал в районах, где распространяется вирусная инфекция.

Мужчину поместили в специализированную больницу. Сейчас медики отслеживают его контакты. Между тем Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании заявляет, что риск для населения остаётся низким.

Новый штамм обезьяньей оспы, или клада Ib появился не позднее сентября прошлого года. Сначала вспышку зарегистрировали в ДР Конго, потом болезнь распространилась в соседние страны. В этом году случаи заболевания оспой обезьян выявили в 15 странах. В связи с этим ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения глобального масштаба.

Помимо стран Африки, штамм клада Ib выявили в Индии, Германии и Швеции, а теперь и в Великобритании.

Оспа обезьян – это инфекционное заболевание, которое распространяется среди людей и животных. Заразиться можно при тесном контакте, а также при соприкосновении с заражёнными предметами. Инфекция вызывает симптомы, похожие на грипп, а также гнойные высыпания, после которых остаются рубцы. В основном болезнь протекает легко, но могут быть осложнения вплоть до летального исхода.

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