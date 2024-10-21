Международный конкурс пианистов NTD проходит в Нью-Йорке

7-й Международный конкурс пианистов NTD стартовал в Нью-Йорке в Музыкальном центре Кауфмана. 16 участников из девяти..

7-й Международный конкурс пианистов NTD стартовал в Нью-Йорке в Музыкальном центре Кауфмана. 16 участников из девяти стран собрались здесь, чтобы показать своё мастерство.

Каждый представляет два выбранных произведения на основе требований конкурсной комиссии. Они должны включать композиции таких классических композиторов, как Бах и Паганини.

[Борис Кривошеин, участник из России]:

«Я думаю, что нужно исполнять музыку в стиле барокко, классики и романтизма. Это хорошая музыка».

Борис Кривошеин из России. Он говорит, что ему нравится требование играть классику.

[Борис Кривошеин, участник из России]:

«Некоторые пианисты могут играть современную музыку, и трудно сказать, хорошие они пианисты или нет. А вот по музыке Баха, Бетховена сразу видно, как ты играешь и какой у тебя уровень».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Тайваньский конкурсант Чин Илинь недавно получил докторскую степень в Консерватории Пибоди при Университете Джонса Хопкинса. Он учится игре на фортепиано с шести лет.

[Чин Илинь, участник из Тайваня]:

«Во многих других конкурсах, таких как конкурс в Кливленде, всё больше исполняют современные произведения, произведения конца XX или начала XXI века. Но я заметил, что их нельзя назвать классикой. И это такой замечательный опыт – исполнять традиционный репертуар в рамках конкурса».

Юные участники тоже показали впечатляющее мастерство. Вэй У недавно окончил среднюю школу. Он единственный решился сыграть токкату №7 соль мажор Иоганна Себастьяна Баха. Говорит, что многому научился, участвуя в конкурсе.

[Вэй У, участник из Тайваня]:

«Я только что разговаривал с некоторыми участниками, и мы обсудили некоторые аспекты, которые я обычно упускаю из виду в своей игре. Например, как выразить колорит музыки, как исполнять музыку и передавать главную тему. В этом конкурсе я получаю незабываемый опыт, который смогу применить в будущем».

В ближайшие дни на конкурсе представят ​​специальное произведение. Это адаптация работы художественного руководителя Shen Yun Performing Arts. Пианисты, прошедшие в полуфинал, получат возможность её исполнить.

Международный конкурс пианистов – одно из серии культурных и художественных мероприятий, организуемых телеканалом NTD. Цель конкурсов – продвижение традиционного искусства, основанного на истинной чистоте, доброте и красоте.

Короткая ссылка на эту страницу: