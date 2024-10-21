Что спасло грибника от зубов разъярённой медведицы в Словакии

В Словакии медведь напал на грибника. Инцидент произошёл в центрально-западной части страны близ деревни Канианка. 66-летнего..
Дата загрузки: 2024-10-21
В Словакии медведь напал на грибника.
Инцидент произошёл в центрально-западной части страны близ деревни Канианка. 66-летнего мужчину доставили в больницу на вертолёте.
[Беата Бронисова, врач]:
«Медведица прыгнула на него сзади. Вероятно, целилась в голову. Но ему на голову опрокинулась корзина, которая висела на спине. У него там также была сумка. Это его спасло».
По словам врачей, пострадавший в ясном сознании и в стабильном состоянии. У него рваные раны на верхних и нижних конечностях, а также выше лопаток.
Он смог рассказать журналистам, как всё произошло.
[Ян Кубица, пострадавший]:
«Всё случилось очень быстро. Я шёл по склону холма, выбежала медведица с двумя медвежатами и сразу напала на меня. Она там сидела, я её не видел, примерно в десяти метрах от меня. Я закрыл голову и упал на землю. У меня на шее была корзина, она откусила от неё кусок».
После инцидента в этот район направили группу быстрого реагирования. Жителям рекомендовали не ходить в лес.
Ранее в этом месяце в лесу на севере Словакии в результате нападения медведя погиб 55-летний мужчина. А в предыдущий раз подобный смертельный случай фиксировали в стране в 2021 году.
Короткая ссылка на эту страницу: