В Словакии медведь напал на грибника. Инцидент произошёл в центрально-западной части страны близ деревни Канианка. 66-летнего..

Что спасло грибника от зубов разъярённой медведицы в Словакии

В Словакии медведь напал на грибника.

Инцидент произошёл в центрально-западной части страны близ деревни Канианка. 66-летнего мужчину доставили в больницу на вертолёте.

[Беата Бронисова, врач]:

«Медведица прыгнула на него сзади. Вероятно, целилась в голову. Но ему на голову опрокинулась корзина, которая висела на спине. У него там также была сумка. Это его спасло».

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По словам врачей, пострадавший в ясном сознании и в стабильном состоянии. У него рваные раны на верхних и нижних конечностях, а также выше лопаток.

Он смог рассказать журналистам, как всё произошло.

[Ян Кубица, пострадавший]:

«Всё случилось очень быстро. Я шёл по склону холма, выбежала медведица с двумя медвежатами и сразу напала на меня. Она там сидела, я её не видел, примерно в десяти метрах от меня. Я закрыл голову и упал на землю. У меня на шее была корзина, она откусила от неё кусок».

После инцидента в этот район направили ​​группу быстрого реагирования. Жителям рекомендовали не ходить в лес.

Ранее в этом месяце в лесу на севере Словакии в результате нападения медведя погиб 55-летний мужчина. А в предыдущий раз подобный смертельный случай фиксировали в стране в 2021 году.

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