В Мельбурне открылся современный центр дрессировки собак-поводырей

Ультрасовременный центр дрессировки собак-поводырей открылся в Мельбурне в Австралии. Он пришёл на смену старому зданию, которое..

Ультрасовременный центр дрессировки собак-поводырей открылся в Мельбурне в Австралии. Он пришёл на смену старому зданию, которое прослужило 70 лет. На строительство нового комплекса ушло 22 миллиона долларов США.

[Ники Лонг, глава компании Guide Dogs Victoria]:

«Этот центр меняет правила игры».

Дрессировкой собак занимается организация Guide Dogs. На её услуги полагаются сотни людей с нарушениями зрения в штате Виктория.

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[Люси Карпентер, гостья центра]:

«Собака-поводырь придаёт мне уверенности. Я могу самостоятельно куда-то пойти, например, чтобы подать документы в университет, найти работу или встретиться с друзьями и семьёй. И у меня есть вдохновение делать всё это уверенно и с радостью».

Центр приглашает в гости своих клиентов — будущих и настоящих. Здесь они могут понаблюдать за дрессировкой собак. В здании всё оборудовано так, чтобы слепые и слабовидящие люди могли легко ориентироваться. В этом помогают специальное освещение и выпуклые метки на стенах и оборудовании.

[Ники Лонг, глава компании Guide Dogs Victoria]:

«Это поможет нам в будущем. Мы считаем, что это задает новые ориентиры в создании не только физического пространства, но и нового способа работы».

В центре есть номера, как в отеле, кухня и зоны отдыха. Здесь также разбили сад, где гости могут отдохнуть и почувствовать близость природы.

В новом комплексе трудится более 30 сотрудников. Организация обещает создать ещё больше рабочих мест.

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