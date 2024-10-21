В бельгийской провинции Лимбург выращивают деревья «из будущего». Здесь в 12 прозрачных куполах растут груши. Для..

Уникальный эксперимент: какой урожай будут давать груши будущего в Бельгии

В бельгийской провинции Лимбург выращивают деревья «из будущего». Здесь в 12 прозрачных куполах растут груши. Для них создали контролируемую среду, которая имитирует то, как изменение климата может повлиять на регион к 2040 году.

Учёные сначала сделали свои прогнозы, а теперь проверяют, как повышение температуры повлияет на европейское садоводство.

Первый урожай собрали в 2023 году. Он позволил предположить, что бельгийские производители груш избегут серьёзных последствий изменения климата.

[Франсуа Рино, доцент Университета Хасселта]:

«В 2040 году влияние изменения климата на качество груш будет очень незначительным. Однако мы обнаружили разницу в том, как функционировала экосистема».

Учёные отмечают, что, в предполагаемых условиях, более ранний вегетационный цикл приведёт к тому, что экосистема будет поглощать больше CO2.

Также они полагают, что потепление приведёт к снижению урожайности и увеличению расходов фермеров на орошение.

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Между тем, второй урожай собрали в октябре. Эти груши изучают в Центре послеуборочных технологий Фландрии. Проверяют их размер, твёрдость и содержание сахара.

[Дориен Ванхис, исследовательница]:

«В условиях более высокой температуры для деревьев, груши, как правило, менее твёрдые и содержат больше сахара».

Для производителей это не очень подходящий сценарий, поскольку менее твёрдые фрукты не могут храниться долго, что снижает количество груш, которые они могут продать.

В последние годы на европейских производителей груш уже повлияли сильные наводнения, град и засухи.

По данным Всемирной ассоциации производителей яблок и груш, в этом году в Бельгии ожидается снижение объёмов урожая на 27% из-за таких факторов, как необычно раннее цветение деревьев и необычно поздние заморозки.

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