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На Кубу обрушился ураган «Оскар», есть жертвы

На Кубу обрушился ураган «Оскар», есть жертвы
На Кубу обрушился ураган «Оскар», есть жертвы

На Кубу обрушился ураган «Оскар». Сообщается, по меньшей мере, о шестерых погибших. Такие данные приводят власти...

Дата загрузки: 2024-10-22

На Кубу обрушился ураган «Оскар», есть жертвы

На Кубу обрушился ураган «Оскар». Сообщается, по меньшей мере, о шестерых погибших. Такие данные приводят власти.

Сильный ветер и проливной дождь вырывали с корнем деревья и валили линии электропередачи.

Начавшееся наводнение повредило около тысячи домов.

[Мигель Диас-Канель, президент Кубы]:




«В провинции Гуантанамо – серьёзные последствия. Муниципалитеты Сан-Антонио и Имиас сильно пострадали. Там зафиксировали беспрецедентные уровни наводнений. К сожалению, по предварительным данным, в муниципалитете Сан-Антонио погибли шесть человек. Спасательные операции продолжаются, поскольку мы ещё не смогли добраться до некоторых полностью затопленных районов».

«Оскар» обрушился на Гуантанамо как ураган первой категории. Потом начал ослабевать, и его статус понизили до тропического шторма. Метеорологи прогнозируют, что он и дальше продолжит терять свою мощь.

Удар стихии добавил трудностей кубинцам в то время, как они переживают масштабный сбой в подаче электроэнергии. Национальная электросеть Кубы впервые вышла из строя 18 октября, после того как закрылась крупнейшая электростанция острова. Без света остались 10 миллионов человек.

С тех пор сеть полностью или частично выходила из строя ещё три раза, что говорит о шатком состоянии инфраструктуры Кубы.

При этом кубинцы и так давно страдают от острой нехватки продовольствия, топлива и лекарств.

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