Венгерские исследователи «научили» рой дронов согласовывать полёт, как птицы в стае

Сто дронов маневрируют в ночном небе рядом с Будапештом. При этом они, словно птицы в стае,..

Сто дронов маневрируют в ночном небе рядом с Будапештом. При этом они, словно птицы в стае, сами корректируют свой маршрут. Новый алгоритм полёта дронов в рое разработали венгерские биофизики. На это ушло больше десяти лет.

За основу взяли поведение голубей, а также диких лошадей. Дроны, подобно животным, при движении учитывают изменения в окружающей обстановке и оценивают ситуацию. При этом они дают подсказки тем, кто летит с ними. То есть весь рой дронов так же, как стая птиц или табун лошадей, принимает коллективное решение, выбирая траекторию движения.

[Габор Вашархейи, биофизик]:

«В рое появляются временные лидеры. И те, у кого есть надежная информация, имеют больше веса в процессе «голосования». Они сообщают остальным: «Подождите, здесь опасность, нам нужно повернуть». И весь рой поворачивает. А затем, когда возникнет следующее препятствие, появятся другие лидеры».

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Каждый дрон работает автономно и выполняет свою задачу. Корректируя полёт в рое, беспилотники полагаются только на себя.

[Габор Вашархейи, биофизик]:

«Мы называем это децентрализацией или децентрализованными системами. После того как дронам скажут, что делать, можно отключить наземную станцию управления, сжечь или выбросить её. А дроны будут делать то, что им нужно, просто общаясь друг с другом».

Дроны, летящие в рое, способны реагировать на изменение погоды, появление в небе другого транспорта и перебои со связью. За выполнение всех задач отвечает бортовой компьютер. Учёные постарались сделать его не слишком простым и не слишком сложным. Это стало для них самой большой трудностью.

С помощью нового алгоритма можно обеспечить согласованный полёт сразу 5000 дронов. Разработчики говорят, что такая технология будет полезна в сельском хозяйстве, геодезии, сферах доставки товаров и управления полётами, а также в других отраслях.

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