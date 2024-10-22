Экс-президента Перу приговорили к 20 годам тюрьмы за получение взяток

Суд Перу приговорил экс-президента страны Алехандро Толедо к 20 годам и шести месяцам тюремного заключения. Его признали виновным в получении взяток и отмывании денег.

Алехандро Толедо – 78-летний экономист, получивший докторскую степень в Стэнфордском университете. Экс-президент правил страной с 2001 по 2006 год.

Прокуратура обвинила Толедо в том, что во время президентства он получил взяток на сумму в 35 миллионов долларов от бразильской компании Odebrecht. Взамен ей позволили получить контракт на строительство автодороги, которая теперь соединяет южное побережье Перу с бразильским штатом Амазонас.

Экс-президента арестовали в 2019 году в Калифорнии в США. В 2020-м, когда началась пандемия, его поместили под домашний арест. В 2023-м Толедо экстрадировали в Перу. Здесь он находится под стражей с апреля прошлого года. Бывший глава государства отрицал вину и во время следствия, и на суде.

[Хосе Доминго Перес, прокурор]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это исторический приговор, поскольку его вынесли бывшему президенту страны. Этот приговор и назначенное наказание стали посланием о том, что в нашей стране не должно быть безнаказанности. За преступления и коррупцию надо отвечать».

Ранее руководство компании Odebrecht призналось в том, что давало взятки по всей Латинской Америке в обмен на выгодные контракты. В Перу в связи с этим начали проводить антикоррупционное расследование.

Под подозрение попали четыре экс-президента страны, включая Толедо. В 2019 году один из фигурантов этого дела – бывший президент Алан Гарсия – покончил с собой, чтобы избежать ареста. Ещё двое экс-президентов Педро Пабло Кучински и Ольянта Умала находятся под следствием.

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