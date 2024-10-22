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В Перу школьники и индейцы вместе спасают редких речных черепах

В Перу школьники и индейцы вместе спасают редких речных черепах

Индейской музыкой и ритуальными танцами провожают 160 маленьких редких черепах терекай в пригороде Уануко в Перу...

Дата загрузки: 2024-10-22

В Перу школьники и индейцы вместе спасают редких речных черепах

Индейской музыкой и ритуальными танцами провожают 160 маленьких редких черепах терекай в пригороде Уануко в Перу. Их выпускают в реку – их естественную среду обитания.

Этих детёнышей вырастили школьники и коренные жители, а проект запустила Национальная служба охраны природных территорий.

Популяция терекаев сократилась из-за чрезмерной охоты. Черепахам также угрожают хищники. За последние два года школьники и индейцы вырасти и выпустили на волю более 500 редких рептилий.

[Бернандо Хакобо Аревало, представитель в общине индейцев]:
«Мы как сообщество должны защищать терекаев, чтобы они откладывали яйца и размножались. Тогда наши дети тоже смогут увидеть этих рептилий».

[школьник]:
«Я чувствую, что что-то изменил, сотрудничая с другими. Пусть это маленький шаг, но я внёс свой вклад в сохранение редкого вида».

Терекаи также известны как щитоногие черепахи. Они относятся к роду бокошейных черепах. Эти рептилии вырастают до 45 сантиметров в длину и могут весить до 8 килограммов. Терекай – одна из крупнейших южноамериканских речных черепах.

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