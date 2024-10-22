Береговая эрозия разрушает 200-летний дом ирландской семьи

Пожилая ирландская пара боится наступающей эрозии. Их семейному дому на юго-восточном побережье Ирландии около 200 лет...

Пожилая ирландская пара боится наступающей эрозии. Их семейному дому на юго-восточном побережье Ирландии около 200 лет. Но море к нему всё ближе. Уже почти у входной двери.

У Уильяма и Лал Пирс есть фотографии примерно 30-летней давности. На них их коттедж отделяют от моря зелёная лужайка и белоснежный пляж.

Сегодня волны разбиваются о камни, которые мужчина доставил прямо к дому.

При этом местные власти говорят, что ничем помочь не могут. Пожилая пара думает только о том, как принести ещё больше камней.

[Лал Пирс, жительница Баллихили]:

«Я помню, когда приехала сюда, когда мы только поженились, там было много песка. Обычно, когда я приходила с работы или в субботу, я брала книгу и шла под дюны. Там было много песка».

Уильям и Лал не живут в доме постоянно. Но до недавнего времени они и их родственники использовали коттедж как дачу.

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Эрозия береговой линии происходит беспрерывно. При этом эксперты отмечают, что в последние десятилетия её скорость заметно выросла.

Исследования, проведённые университетским центром климатических исследований, показывают, что уровень моря в этом районе с XIX века поднялся на 20 сантиметров.

[Лал Пирс, жительница Баллихили]:

«Много земли ушло. Да, Вилли?»

[Уильям Пирс, житель Баллихили]:

«Большой участок земли, большой участок».

Графство Вексфорд, где находится дом, – одно из самых уязвимых перед эрозией в Ирландии. Объясняют это мягкой почвой побережья, которая состоит из осадочных пород.

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