Разгадать тайны спутника Юпитера надеются с помощью двух аппаратов

Юпитер – газовый гигант, состоящий в основном из водорода и гелия. Пятая планета от Солнца, вероятно,..

Юпитер – газовый гигант, состоящий в основном из водорода и гелия. Пятая планета от Солнца, вероятно, образовалась первой. И она может содержать подсказки о том, как развивалась Солнечная система.

Один из 95 известных спутников Юпитера, Европа – почти такого же размера, как наша Луна. Его поверхность покрывает ледяная корка толщиной в 15-24 километра. Учёные полагают, что под ней может скрываться океан глубиной до 120 километров и даже больше.

С помощью телескопа «Хаббл» на поверхности Европы обнаружили что-то, напоминающее гейзеры.

В 70-х годах мимо Юпитера пролетело два космических аппарата НАСА из программы «Пионер», а затем два зонда «Вояджер».

Благодаря им появились первые подробные фотографии Европы, но с довольно большого расстояния.

Затем космический аппарат НАСА «Галилео» неоднократно пролетал мимо Европы в 90-х годах, проходя на расстоянии всего в 200 километров.

[Рональд Грили, профессор астрономии]:

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«Европа – действительно жемчужина Солнечной системы. Мы уже давно знаем, что у неё есть внешняя холодная оболочка изо льда и сердце из камня и металла. Главный вопрос в том, было ли это сердце когда-либо тёплым, достаточно тёплым, чтобы растопить поверхность?»

Всё ещё летающий вокруг Юпитера космический аппарат НАСА «Юнона» также делал снимки Европы.

А вскоре туда прибудут сразу два аппарата – НАСА и Европейского космического агентства. Первый, Europa Clipper, должен достичь спутника к 2030 году, а второй, Juice, прибудет в 31-м.

Juice пролетит мимо Юпитера и трёх его лун: Каллисто, Европы и Ганимеда. А Europa Clipper заглянет под ледяную корку Европы. Его задача – не поиск жизни, а определение возможности её существования.

Аппарату НАСА потребуется 5,5 лет, чтобы достичь Юпитера. К Европе он приблизится на рекордные 25 километров.

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