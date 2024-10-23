Южнокорейцы создали летающую тележку для супермаркетов

Если вы мечтаете вместе с покупками без труда спускаться или подниматься по лестнице, то вам помогут..

Если вы мечтаете вместе с покупками без труда спускаться или подниматься по лестнице, то вам помогут южнокорейские инженеры. Они создали летающую тележку для супермаркета под названием Palletrone. Она представляет собой комбинацию поддона с мультироторным дроном.

Но всё не так просто. У обычного дрона пропеллеры неподвижны. Чтобы изменить направление полёта, надо менять скорость вращения пропеллеров. При этом сам аппарат наклоняется. Для тележки это не подходит. Поэтому инженеры оборудовали пропеллеры беспилотника серводвигателями.

[Ли Сон Чэ, инженер]:

«На каждом пропеллере есть сервомеханизм, который управляет направлением тяги. Таким образом, комбинируя команды, можно перемещать платформу слева направо, не меняя её положения».

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Кроме того, обычные дроны могут нести груз, только когда он прикреплён снизу. Поэтому разработчики поместили аппарат в так называемый экзоскелет. Фактически это просто металлический каркас. Он выполняет две функции: позволяет класть сверху груз, а также безопасно управлять дроном. Делать это можно с помощью ручки на каркасе.

[Ли Сон Чэ, инженер]:

«Если толкать или тянуть платформу, то можно заставить её двигаться соответствующим образом, можно контролировать её движение».

Инженеры также разработали новый алгоритм расчёта центра масс беспилотника, который помогает сохранять горизонтальное положение при перевозке груза, в каком бы месте он не лежал.

Летающая тележка может унести на себе не более трёх килограммов груза. Этого пока недостаточно для клиентов супермаркетов. Так что инженерам ещё есть над чем поработать.

Кстати, они говорят, что новая технология будет полезна и в других отраслях. Например, можно создать аппарат для замены аккумуляторов дронов прямо в воздухе. Тогда беспилотнику не придётся прерывать полёт.

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