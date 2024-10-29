Мир с повстанцами в Колумбии открыл новые возможности для исследования природы

Колумбийские биологи продолжают открывать новые виды растений, амфибий и насекомых. Большие возможности для исследователей открылись в 2016 году, когда правительство страны и повстанцы из группировки ФАРК заключили мир.

До этого в течение пятидесяти лет отправлять экспедиции в джунгли было опасно. Там скрывались повстанцы.

[Сандра Галеано, биолог]:

«Мы постоянно боялись работать на природе, хотя и увлечены своим делом. Выходя в лес с фонариком, и увидев, как кто-то проходит рядом и тоже светит фонариком, мы не знали, фермер это или кто-то другой. Мы выполняли своё дело с большой любовью и страстью, но с большим риском и некоторым страхом».

Теперь колумбийские учёные ежегодно открывают в три раза больше растений, чем во время конфликта.

[Джон Сезар Нейта, биолог]:

«Долгое время ни один учёный не заходил в те места. Это были труднодоступные районы с большим биоразнообразием. Думаю, все мы, учёные, хотели там побывать, потому что эти районы не были исследованы и там хорошо сохранилось природное богатство».

Между тем Колумбия остаётся одной из самых небезопасных стран в мире. Здесь появляются новые группировки, которые угрожают нормальной жизни людей.

[Сандра Галеано, биолог]:

«Есть ещё много мест, куда очень рискованно ехать. Нашими союзниками становятся люди, живущие там. Они договариваются о том, чтобы нам позволили заниматься своей работой. Но сейчас намного безопаснее, чем было в конце 90-х или начале 2000-х, когда я начала проводить исследования на природе как биолог».

Учёные также отмечают, что преступные группировки – это не единственное препятствие для исследований. Там, где не стало боевиков, началась вырубка леса. Это угрожает сохранности природы.