Победитель парламентских выборов в Литве — Социал-демократическая партия — обещает, что внешняя политика страны не изменится...

Победитель выборов в Литве обещает выделять на оборону не менее 3,5% ВВП

Победитель парламентских выборов в Литве — Социал-демократическая партия — обещает, что внешняя политика страны не изменится. Она также не будет сокращать расходы на оборону. Об этом заявила глава партии Вилия Блинкявичюте.

[Вилия Блинкявичюте, глава Социал-демократической партии Литвы]:

«В отношении финансирования обороны и безопасности в нашем предвыборном манифесте сказано, что требуется не менее 3,5% ВВП. Такие траты, наверное, неизбежны, хотя в текущем проекте бюджета (на 2025 год), насколько я знаю, заложена меньшая сумма. Но в целом могу сказать, что на безопасность и оборону будет выделено именно столько денег, сколько нужно».

Второй тур выборов прошёл 27 октября. По итогам голосования оппозиционная Социал-демократическая партия получает 52 из 141 места в Сейме. Правящий консервативный «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» уступил лидерство и получил только 29 кресел. Партии «Заря над Неманом» досталось 20 мест. Остальные мандаты разделили между собой ещё пять партий.

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Лидер «Союза Отечества» уже признал победу социал-демократов.

Между тем литовцы хотят большей экономической стабильности в стране.

[жительница Вильнюса]:

«Я надеюсь, что правительство останется надолго, а не просто придёт и уйдёт. В этом случае ничего не происходит, и ничего не исправляется. Потом те, кто приходит после, тоже ничего не исправляют». [жительница Вильнюса]:

«От нового правительства я ожидаю стабильности, изменений в налоговой системе и того, что оно не примет никаких непродуманных решений».

Социал-демократам ещё предстоит сформировать коалицию. Они планируют объединиться с партиями «Во имя Литвы» и «Союз крестьян и зелёных».

[житель Вильнюса]:

«Коалиция только формируется, поэтому ещё нужно посмотреть, кто будет принимать решения. Но я очень надеюсь, что новое правительство не разрушит того, что сделало предыдущее».

Новый парламент соберётся в середине ноября, а правительство принесёт присягу в декабре.

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