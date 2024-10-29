В Нью-Йорке открыла двери «зелёная» школа, которая экономит энергию

В одном из кварталов Нью-Йорка появилась новая «зелёная» школа. Это здание с ультранизким потреблением энергии открылось..

В одном из кварталов Нью-Йорка появилась новая «зелёная» школа.

Это здание с ультранизким потреблением энергии открылось для учащихся в сентябре этого года. Его спроектировала компания Architecture Research Office. Теперь оно проходит сертификацию на соответствие так называемому международному стандарту «пассивного дома», в котором достигается максимальная энергоэффективность.

[Адам Ярински, директор Architecture Research Office]:

«Проще говоря, это прямой способ сократить углеродный след города».

«Пассивный дом» – это стандарт энергоэффективности, разработанный в Германии в 70-х годах прошлого столетия. Его могут применить к любому типу зданий: от частных и многоэтажных домов до коммерческих зданий и школ. Ключевой фактор – дизайн, призванный сократить количество энергии, используемой для отопления и охлаждения.

Дом должен быть очень хорошо изолирован, окна – трёхкамерные. Также нужна система рекуперации тепла, которая позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении, задействуя при этом меньше ресурсов.

[Адам Ярински, директор Architecture Research Office]:

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«Выгода в том, что здание будет примерно на 70-75% эффективнее обычного дома, обычной государственной школы, с точки зрения потребления энергии».

Система государственных школ Нью-Йорка – крупнейшая в мире. В ней обучается более 912 000 учеников. Она включает 1400 школьных зданий во всех районах. Но многие из них старые, с котлами, работающими на газе или дизеле.

[Джереми Шеннон, работник дизайнерской фирмы Gensler]:

«Отказ от ископаемого топлива в этих зданиях – огромный шаг, который не только сократит выбросы углерода, но и сделает воздух, которым мы все дышим, более чистым».

При этом систему «пассивного дома» можно внедрять как в новые, так и в старые дома.

В 2022 году мэр Нью-Йорка запустил инициативу стоимостью четыре миллиарда долларов, чтобы сделать все новые городские школьные здания полностью электрическими, а также к 2030 году перевести на такое отопление 100 существующих школ.

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