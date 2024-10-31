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Самую древнюю окаменелость головастика обнаружили в Аргентине

Самую древнюю окаменелость головастика обнаружили в Аргентине

Аргентинские учёные обнаружили старейшую в мире окаменелость головастика. Предполагается, что он жил десятки миллионов лет назад..

Дата загрузки: 2024-11-01

Самую древнюю окаменелость головастика обнаружили в Аргентине

Аргентинские учёные обнаружили старейшую в мире окаменелость головастика. Предполагается, что он жил десятки миллионов лет назад одновременно с динозаврами.

[Мариана Чуливер, исследовательница]:
«Это невероятная находка, потому что это самый древний головастик в мире среди ранее обнаруженных. Возраст окаменелости составляет от 141 миллиона до 146 миллионов лет. Она относится к средней юре. Поэтому мы можем сказать, что этот головастик жил рядом с динозаврами».

Находку сделали в аргентинском регионе Патагония во время раскопок динозавров. Исследователи говорят, что останки головастика прекрасно сохранились. И это большая редкость, поскольку их мягкие тела очень редко переходили в форму окаменелости.

[Мариана Чуливер, исследовательница]:
«Эта находка важна не только своей древностью, но и своими характеристиками: у него сохранились белые ткани, такие как нервы и глаза. Кроме того, сохранился хрящевой скелет, поддерживающий жабры головастика. Это очень важно, потому что это позволяет нам узнать о рационе и образе жизни этих организмов».

Исследователи говорят, что это был гигантский головастик. Длина взрослой особи составляла 15 сантиметров, включая хвост.

Окаменелость принадлежит к виду, который был предком современных бесхвостых амфибий. В этот отряд входят лягушки и жабы. Учёные надеются, что находка позволит им больше узнать о развитии класса земноводных в процессе длительной истории.

Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.

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