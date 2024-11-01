Праздник Хэллоуин с жутковатыми атрибутами становится популярным во всём мире. Фонарики из тыкв с устрашающими ухмылками,..

Что такое Хэллоуин, и откуда пришли его традиции?

Праздник Хэллоуин с жутковатыми атрибутами становится популярным во всём мире. Фонарики из тыкв с устрашающими ухмылками, фигуры призраков и другой нечисти, паутина и скелеты – именно так выглядит его современная интерпретация.

При этом праздник корнями уходит в традиции древних кельтов, живших на территориях Ирландии и Шотландии. Многие исследователи фольклора считают истоком Хэллоуина кельтский праздник Самайн. Он был посвящён окончанию сбора урожая и началу тёмной половины года, когда приходят осень и зима.

[Меррилл Каплан, исследовательница фольклора из США]:

«Мы немного о нём знаем. Но, похоже, в это тёмное время можно было встретиться с чем-то сверхъестественным. У нас нет доказательств того, что это был праздник мёртвых, но, возможно, они верили, что могут встретить какое-то доброе или страшное существо, потустороннее, которое в обычное время увидеть невозможно».

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Знаменитый символ Хэллоуина – светильник Джека – тоже родом из ирландского фольклора.

[Клода Дойл, сотрудница Национального музея Ирландии]:

«Есть легенда о хитром кузнеце Джеке. Он заключил сделки и с дьяволом, и с Богом. Но в итоге он оказался не нужен Богу на небесах, а дьявол не хотел видеть его в аду. Поэтому дьявол дал Джеку уголёк и оставил кузнеца посередине. Джек положил уголёк в репу, получился фонарь. Джек задаётся вопросом, куда он пойдёт. А дьявол ему говорит, что ему придётся бродить по миру».

Ирландские эмигранты принесли свои традиции в Америку, но в итоге праздник там видоизменился. Фонариком стала служить не репа, а тыква. Появились и другие атрибуты. Затем Хэллоуин в новом виде вернулся в Европу.

Кстати, обычай выпрашивать угощения тоже старый и пришёл из Ирландии. Впрочем, сегодня Хэллоуин для многих – просто возможность повеселиться.

[житель Великобритании]:

«Мы любим выпрашивать сладости. Это хороший способ познакомиться с соседями. Мы каждый год стучимся в двери жителей нашей деревни. И очень приятно видеть знакомые лица, а соседям нравится видеть, как подрастают наши дети». [жительница Великобритании]:

«Это просто повод посмеяться и немного повеселиться. На Хэллоуин также можно нарядиться».

Хэллоуин празднуют 31 октября – в канун Дня всех святых, который пришёл на смену древнеримскому празднику мёртвых, известному как Лемурия. А название «Хэллоуин» – это сокращение от трёх английских слов All Hallows Evening, или «Вечер всех святых». Такими словами католическая церковь заменила ирландское название «Самайн».

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