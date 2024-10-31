Президент Боливии требует, чтобы сторонники Эво Моралеса прекратили блокировать дороги

Президент Боливии Луис Арсе потребовал от сторонников Эво Моралеса прекратить блокады автомагистралей. Они парализовали часть страны, прервав поставки топлива и продовольствия. Из-за этого начали расти цены на продукты.

[Луис Арсе, президент Боливии]:

«За 17 дней блокады потери превысили 1,7 миллиарда долларов. Это большой удар по семьям и экономике».

Между тем страдают и фермеры. Этот боливиец выращивает томаты. Говорит, что не смог попасть на рынок, и часть его урожая просто сгнила.

Моралес пробыл в должности президента почти 14 лет, а затем на фоне протестов и под давлением полиции и армии подал в отставку. Моралес и Арсе – бывшие соратники, а теперь политические соперники. Оба состоят в левой партии «Движение к социализму».

Сторонники Моралеса часто вступают в стычки с силовиками. По официальным данным, во время последних протестов пострадали уже 70 человек, включая 61 полицейского.

[Эдуардо дель Кастильо, премьер-министр Боливии]:

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«Эти люди используют огнестрельное оружие, коктейли Молотова и другие смертоносные виды оружия, угрожая жизни и неприкосновенности наших полицейских».

Премьер-министр Боливии намерен запросить помощи военных, если протестующие не прекратят блокировать дороги.

Между тем Моралес заявил, что недавно его машину обстреляли полицейские. По его словам, это сделали по приказу премьера Боливии. Правительство страны, в свою очередь, утверждает, что всё было наоборот, и из машины Моралеса обстреляли полицейский патруль.

В 2025 году в Боливии пройдут всеобщие выборы. Это спровоцировало борьбу за власть между Арсе и Моралесом. Оба намерены баллотироваться в президенты.

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