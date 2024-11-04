По Праге проехали десятки «пенни-фартингов»

Несколько десятков велосипедистов стартуют в парке в Праге. Эту гонку можно назвать и забавной, и экстремальной...
Дата загрузки: 2024-11-04
Несколько десятков велосипедистов стартуют в парке в Праге. Эту гонку можно назвать и забавной, и экстремальной. Управлять старинными «пенни-фартингами» непросто. Но у всех велосипедистов уже большой опыт. Многие участвуют в гонке «Пражская миля» не первый год.
[Ярослав Горава, велосипедист]:
«Это 30-я годовщина гонки «Пражская миля». Я здесь в 28-й раз. Быть членом чешского клуба любителей велосипедов с высокими колёсами – для меня самое лучшее».
[Станислав Цинк, велосипедист]:
«Это великолепно! Прежде всего, это встречи с друзьями, с большим числом людей. Сюда приезжают одни и те же люди. Половина из тех, кого встречаешь, была здесь в прошлом году или пять-десять лет назад. И если нам улыбается погода, то это хорошо, поскольку бывало, что мы приезжали и в снег, и дождь».
Судьи оценивают скорость и умение держать равновесие, но всё же главное в этих гонках – хорошо провести время.
«Пенни-фартинги» начали выпускать в 1870 году. Уже в следующем десятилетии им на смену пришли так называемые безопасные велосипеды с цепным приводом и колёсами одного размера. Поэтому старый транспорт стали называть обычным велосипедом. Также ходило называние «высокое колесо». А «пенни-фартингом» такой велосипед стали называть позже – в 90-х годах XIX века.
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