Израильские экологи выпускают трёх редких черепах бисса в Красное море

Израильские экологи выпустили трёх редких черепах бисса в Красное море. Так они пытаются поддержать популяцию вида,..
Дата загрузки: 2024-11-04
Израильские экологи выпустили трёх редких черепах бисса в Красное море. Так они пытаются поддержать популяцию вида, который в дикой природе находится под угрозой исчезновения.
[Янив Леви, сотрудник Управления нацпарков]:
«Мы выпустили трёх самок черепах бисса обратно в море. Эти черепахи на самом деле половозрелые, взрослые, красивые самки. Их выпускают обратно в популяцию, которая существует в Красном море».
Самок более 20 лет выращивали в подводной лаборатории на берегу Эйлата – портового города на севере Красного моря
[Янив Леви, сотрудник Управления нацпарков]:
«Это долгосрочный проект по сохранению, и это результат сотрудничества Подводной обсерватории в Эйлате и Управления природы и парков. Вместе мы стремимся увеличить популяцию черепах бисса в Красном море».
На панцирях черепах установили спутниковые передатчики. Так за их перемещением можно будет следить в реальном времени.
Вскоре после того, как они отплыли от берега, одну из черепах заметили у кораллового рифа. Возможно, она остановилась, чтобы перекусить. Черепахи бисса всеядны, но, особенно любят есть мягкие кораллы и морские губки.
[Авив Леви, сотрудник Управления нацпарков]:
«Одна из вещей, которую нам нужно понять, – это как она выживет в дикой природе, если всю свою жизнь прожила в неволе».
Эти морские животные помогают поддерживать здоровье коралловых рифов, удаляя губки с их поверхности и обеспечивая лучший доступ к пище для рыбы.
Вид оказался под угрозой вымирания, поскольку черепахи нередко попадают под лопасти судов, а также запутываются в рыболовных сетях. В прошлом на них также охотились ради их панцирей.
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