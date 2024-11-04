Израильские экологи выпускают трёх редких черепах бисса в Красное море

Израильские экологи выпустили трёх редких черепах бисса в Красное море. Так они пытаются поддержать популяцию вида,..

Израильские экологи выпустили трёх редких черепах бисса в Красное море. Так они пытаются поддержать популяцию вида, который в дикой природе находится под угрозой исчезновения.

[Янив Леви, сотрудник Управления нацпарков]:

«Мы выпустили трёх самок черепах бисса обратно в море. Эти черепахи на самом деле половозрелые, взрослые, красивые самки. Их выпускают обратно в популяцию, которая существует в Красном море».

Самок более 20 лет выращивали в подводной лаборатории на берегу Эйлата – портового города на севере Красного моря

[Янив Леви, сотрудник Управления нацпарков]:

«Это долгосрочный проект по сохранению, и это результат сотрудничества Подводной обсерватории в Эйлате и Управления природы и парков. Вместе мы стремимся увеличить популяцию черепах бисса в Красном море».

На панцирях черепах установили спутниковые передатчики. Так за их перемещением можно будет следить в реальном времени.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Вскоре после того, как они отплыли от берега, одну из черепах заметили у кораллового рифа. Возможно, она остановилась, чтобы перекусить. Черепахи бисса всеядны, но, особенно любят есть мягкие кораллы и морские губки.

[Авив Леви, сотрудник Управления нацпарков]:

«Одна из вещей, которую нам нужно понять, – это как она выживет в дикой природе, если всю свою жизнь прожила в неволе».

Эти морские животные помогают поддерживать здоровье коралловых рифов, удаляя губки с их поверхности и обеспечивая лучший доступ к пище для рыбы.

Вид оказался под угрозой вымирания, поскольку черепахи нередко попадают под лопасти судов, а также запутываются в рыболовных сетях. В прошлом на них также охотились ради их панцирей.

Короткая ссылка на эту страницу: