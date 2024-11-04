Гватемальцы сделали гигантских воздушных змеев ко Дню мёртвых

Гигантские воздушные змеи с яркими рисунками устанавливают гватемальцы на кладбище в городке Сантьяго-Сакатепекес. Так здесь празднуют..

Гигантские воздушные змеи с яркими рисунками устанавливают гватемальцы на кладбище в городке Сантьяго-Сакатепекес. Так здесь празднуют День мёртвых.

Люди привязывают к змею записки, которые помогут душам умерших найти путь на Землю и ненадолго вернуться в свой дом. Местные жители верят, что в четыре часа дня можно воссоединиться с родными, ушедшими в мир иной.

Традиция изготавливать к празднику воздушных змеев зародилась больше стал лет назад. Местные жители делятся на команды, и каждая работает над своим творением.

[участник праздника]:

«Это был долгий процесс длиной в четыре месяца. Иногда мы не спали по ночам, иногда даже не ели. Мои друзья счастливы, потому что цель, поставленная несколько месяцев назад, теперь достигнута». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сантьяго-Сакатепекес давно прославился своими воздушными змеями. Посмотреть на них приезжают даже из других стран.

[туристка]:

«Очень занимательно наблюдать за тем, как их устанавливают. Я смотрела и сзади, и спереди, это невероятно. Никакой электроники, никаких машин, только человеческая изобретательность».

Праздник День мёртвых корнями уходит в традиции индейцев. Ещё 3000 лет назад они проводили специальные ритуалы, чтобы почтить память умерших. Современный День мёртвых – это сочетание индейских и католических обычаев. Его отмечают во время праздников День всех святых и День всех усопших.

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