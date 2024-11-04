Гватемальцы сделали гигантских воздушных змеев ко Дню мёртвых

Гигантские воздушные змеи с яркими рисунками устанавливают гватемальцы на кладбище в городке Сантьяго-Сакатепекес. Так здесь празднуют..
Дата загрузки: 2024-11-04
Гигантские воздушные змеи с яркими рисунками устанавливают гватемальцы на кладбище в городке Сантьяго-Сакатепекес. Так здесь празднуют День мёртвых.
Люди привязывают к змею записки, которые помогут душам умерших найти путь на Землю и ненадолго вернуться в свой дом. Местные жители верят, что в четыре часа дня можно воссоединиться с родными, ушедшими в мир иной.
Традиция изготавливать к празднику воздушных змеев зародилась больше стал лет назад. Местные жители делятся на команды, и каждая работает над своим творением.
[участник праздника]:
«Это был долгий процесс длиной в четыре месяца. Иногда мы не спали по ночам, иногда даже не ели. Мои друзья счастливы, потому что цель, поставленная несколько месяцев назад, теперь достигнута».
Сантьяго-Сакатепекес давно прославился своими воздушными змеями. Посмотреть на них приезжают даже из других стран.
[туристка]:
«Очень занимательно наблюдать за тем, как их устанавливают. Я смотрела и сзади, и спереди, это невероятно. Никакой электроники, никаких машин, только человеческая изобретательность».
Праздник День мёртвых корнями уходит в традиции индейцев. Ещё 3000 лет назад они проводили специальные ритуалы, чтобы почтить память умерших. Современный День мёртвых – это сочетание индейских и католических обычаев. Его отмечают во время праздников День всех святых и День всех усопших.
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