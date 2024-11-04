Связаться с питомцем через гадалку: странные обряды Шанхая

Владельцы домашних животных ищут ответы у гадалок и экстрасенсов на мероприятии в честь Хэллоуина в Шанхае...

Владельцы домашних животных ищут ответы у гадалок и экстрасенсов на мероприятии в честь Хэллоуина в Шанхае. Их интересует, что думают и чувствуют их питомцы.

Лю уже много раз пыталась наладить связь со своим 10-летним хаски по кличке Гамбургер. Собака давно страдает от дегенеративного заболевания и проходит длительное лечение.

[Лю Цзени, владелица собаки]:

«Поскольку наша собака больна, я спросила, что она думает о своей болезни. Например, человек может сказать: «Я не хочу, чтобы меня лечили. Я хочу есть», и так далее. Задавать такие вопросы мне грустно, потому что в глубине души я знаю, что он не так уж много знает. Он определённо не хочет уколов или ехать в больницу».

Ещё одна посетительница сильно волновалась о чувствах своей кошки.

[Юй, владелица кошки]:

«Я хотела узнать, нравится ли кошке мой парень. Когда он приходит, кошка, кажется, немного боится. Гадалка сказала, что кошке мой парень нравится».

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Местная гадалка берёт за сеанс около 15 долларов.

[Йовена Лю, гадалка]:

«Раньше не было так много желающих общаться с домашними животными. Вопросы больше касались личных проблем, например, отношений или работы. В последнее время вопросов о домашних животных всё больше».

Гадалка говорит, что владельцы пытаются связаться и с умершими питомцами.

[Йовена Лю, гадалка]:

«Например, если умирает собака, кошка или другое домашнее животное, хозяева спрашивают меня, как сейчас себя чувствует их питомец. Ко мне раньше с таким не обращались, хотя я слышала о подобных случаях».

На это мероприятие животные пришли в самых разных костюмах: от фараонов до тыкв. А вот людям в Китае на Хэллоуин повезло меньше. Во многих местах власти запретили выходить на улицы в нарядах, чтобы избежать повторения прошлогодних шествий. Тогда на праздник китайцы нарядились со смыслом, высмеивая политиков и проблемы в обществе и власти.

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