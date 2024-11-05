Американский флаг из траурного поезда Авраама Линкольна выставят на аукцион в Нью-Йорке. Это один из самых..

Флаг из траурного поезда Авраама Линкольна и прядь волос Джорджа Вашингтона выставят на аукцион в Нью-Йорке

Американский флаг из траурного поезда Авраама Линкольна выставят на аукцион в Нью-Йорке. Это один из самых важных лотов предстоящих торгов, где с молотка уйдут национальные реликвии, связанные с историей президентства в США.

Длина флага – 2,5 метра. На нём 37 звёзд. Им был покрыт гроб убитого президента, тело которого две с половиной недели везли из Вашингтона в Спрингфилд. Флаг хранился в Музее истории Юга в Джексонвилле в штате Флорида. Его продают, чтобы выручить деньги на строительство нового здания.

[Арлан Эттингер, глава аукционного дома Guernsey’s]:

«Как можно предположить, за сколько будет продан абсолютно уникальный предмет? Флаг из поезда Линкольна оценивается в сумму от 800 тысяч до 1,2 миллиона долларов».

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Другой интересный лот – заключённая в медальон прядь волос первого президента США Джорджа Вашингтона.

[Арлан Эттингер, глава аукционного дома Guernsey’s]:

«Медальон сначала подарили другу семьи Вашингтонов, а затем его потомки скрупулёзно вели о нём записи. В итоге прядь волос оказалась в небольшом музее в Пенсильвании, а он теперь передал её нам».

На торги также выставят гипсовый макет статуи Линкольна, которая выставлена внутри посвящённого ему Мемориала в Вашингтоне. Её создал выдающийся американский скульптор Дэвид Френч.

В числе лотов — два флага с 49 звёздами из Овального кабинета в Белом доме и единственная 49-звёздочная президентская печать. Они были сделаны при Дуайте Эйзенхауэре в январе 1959 года, когда к США присоединилась Аляска. В августе того же года в состав США вошли Гавайи, и штатов стало 50.

Кроме того, аукционный дом выставляет на продажу портреты президентов, сделанные фотостудией Бахраха. Она специализировалась на фотопортретах важных государственных деятелей и знаменитостей.

Также с молотка уйдут бюсты разных президентов, включая Джона Кеннеди, и портрет Линкольна кисти художника Фрэнсиса Карпентера. По сути, это набросок лица президента для картины «Первое чтение Прокламации об освобождении президентом Линкольном».

Аукцион состоится в Нью-Йорке 22 ноября – через две с половиной недели после выборов президента США. Торги также будут проводиться онлайн.

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