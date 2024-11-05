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Детёныш редкой бурой гиены родился в Московском зоопарке

Детёныш редкой бурой гиены родился в Московском зоопарке

Детёныш редкой бурой гиены подрастает в Московском зоопарке. Ему уже три месяца, но видео с ним..

Дата загрузки: 2024-11-05

Детёныш редкой бурой гиены родился в Московском зоопарке

Детёныш редкой бурой гиены подрастает в Московском зоопарке. Ему уже три месяца, но видео с ним опубликовали только сейчас.

[Светлана Акулова, директор Московского зоопарка]:
«В Московском зоопарке произошло радостное событие – родился детёныш бурой гиены. Эта новость имеет большое значение, ведь бурая гиена – это самый редкий вид в семействе гиеновых, обитающих в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки».

Мама детёныша роды не пережила, и о нём заботятся сотрудники зоопарка.

[Светлана Акулова, директор Московского зоопарка]:
«Сейчас детёныш окреп, твёрдо стоит на лапах и уже пробует мясной прикорм. Из крохотного комочка весом всего 615 грамм он превратился в милого малыша весом семь с половиной килограмм».

Детёныш пока живёт в закрытом помещении зоопарка.

Бурые гиены занесены в Красную книгу как вид, который находится на грани исчезновения. Московский зоопарк единственный в России, где содержат этих редких хищников.

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