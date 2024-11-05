Майку Майкла Джордана продали за $4,68 млн на аукционе в Нью-Йорке

За 4 миллиона 680 тысяч долларов продали редкую красную майку Майкла Джордана на аукционе Sotheby's в..

За 4 миллиона 680 тысяч долларов продали редкую красную майку Майкла Джордана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке. Специалисты сравнивают этот предмет одежды с единорогом: настолько он уникальный.

[Брендан Хоукс, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Это невероятно редкий лот. Ни одну красную майку из первых пяти чемпионских сезонов Майкла Джордана никогда не выставляли на продажу. Так что это невероятно редкий экземпляр. И эту майку часто использовали, что нравится коллекционерам».

Джордан надевал эту майку минимум 17 раз. Он носил её, когда выступал за баскетбольную команду «Чикаго Буллз» в сезоне 96-го – 97-го годов. В то время НБА отмечала 50-летний юбилей, поэтому на майке есть золотая эмблема. Это тоже большая редкость.

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[Брендан Хоукс, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:

«Джордан был на пике славы. А эта майка в то время стала одним из самых популярных предметов одежды во всём мире. Тогда можно было часто увидеть детей в красной майке с логотипом НБА, как у Майкла Джордана».

На торги также выставили две белые майки, в которых Джордан завоевал золото на Олимпиаде 1992 года. Кроме того, с молотка ушли майка и кроссовки спортсмена, которые он носил во время учёбы в Университете Северной Каролины.

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