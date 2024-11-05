Израиль прекращает сотрудничество с палестинским агентством БАПОР

Израиль официально прекратил десятилетнее соглашение о сотрудничестве с агентством ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, или..

Израиль официально прекратил десятилетнее соглашение о сотрудничестве с агентством ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, или БАПОР. Договор обеспечивал защиту, право на передвижение и дипломатический иммунитет для работников агентства в Израиле, на Западном берегу и в секторе Газа.

Решение утвердил парламент Израиля. После этого правительство направило официальное письмо в ООН, в котором указывается, что деятельность БАПОР в Израиле будет запрещена. Также израильские чиновники не смогут сотрудничать с агентством, когда закон вступит в силу в конце января.

При этом действие соглашения 1967 года уже прекращено. Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что юристы организации уже изучают письмо.

[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:

«Наша позиция не изменилась. Генеральный секретарь по-прежнему считает, что работа БАПОР на оккупированной палестинской территории имеет большое значение, и что альтернативы БАПОР, как мы это видим, нет. Если закон будет полностью реализован и израильское правительство сделает невозможным работу БАПОР, это никак не повлияет на обязанность Израиля оказывать помощь населению. И за любую неспособность оказать необходимую поддержку населению ответственность будет нести Израиль».

Израиль обвиняет сотрудников БАПОР в причастности к нападению боевиков ХАМАС 7 октября, которое спровоцировало войну в Газе. В августе ООН подтвердила, что девять сотрудников БАПОР могли быть причастны к нападению, и что их уволили. Позже выяснилось, что командир ХАМАС в Ливане, убитый израильскими военными в сентябре, также работал в БАПОР.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон в своём недавнем заявлении отметил, что, несмотря на неопровержимые доказательства, которые Израиль представил ООН, организация ничего не сделала, чтобы исправить ситуацию.

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Высокопоставленные должностные лица ООН и Совет Безопасности описывают БАПОР как основу гуманитарного реагирования в секторе Газа. США ранее выступили против израильского запрета агентства.

Согласно данным ООН, сегодня объём помощи, поступающей в сектор Газа, резко уменьшился до самого низкого уровня за последний год. Организация предупреждает о надвигающемся голоде.

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