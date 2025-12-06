Последним суперлунием этого года полюбовались жители планеты. Спутник Земли выглядел почти на 8% больше и на..

Третьим и последним суперлунием этого года полюбовались на Земле

Последним суперлунием этого года полюбовались жители планеты. Спутник Земли выглядел почти на 8% больше и на 15% ярче, чем обычно.

Так смотрелась суперлуна над Каирской цитаделью в Египте. Впечатляющее зрелище увидели и в Буэнос-Айресе.

[Барбара Дюран, жительница Буэнос-Айреса]:

«Я люблю ночь, звёзды, а Луну – ещё больше. Это очень красиво».

[Хуан Пабло Осинанте, житель Буэнос-Айреса]:

«Мне очень нравится полная луна. Она всегда меня притягивает, поэтому я здесь».

В полной мере оценить суперлуние смогли на Канарских островах. Здесь спутник выглядел особенно большим.

А это Лахор – культурная столица Пакистана. Здесь среди любителей астрономии стало традицией любоваться космическими явлениями.

Суперлуние можно наблюдать, когда полнолуние или новолуние совпадает с перигеем – наибольшим сближением Земли с её спутником. В этом году было три суперлуния. Причём декабрьское называют «Холодной Луной», поскольку оно предшествует зимнему солнцестоянию в Северном полушарии.

