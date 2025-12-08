Тысячи Санта-Клаусов заполнили улицы Ливерпуля в Великобритании. Здесь проходит ежегодный праздничный забег. Участникам предстоит преодолеть расстояние..

Тысячи Санта-Клаусов поучаствовали в забегах в Великобритании и Германии

Тысячи Санта-Клаусов заполнили улицы Ливерпуля в Великобритании. Здесь проходит ежегодный праздничный забег. Участникам предстоит преодолеть расстояние в пять километров.

Бежать можно в любом темпе. Победа не главное. Цель – собрать средства для восьми местных благотворительных организаций. Этой традиции уже больше 20 лет.

Немецкие Санты не отстают от британских. В Михендорфе недалеко от Берлина тоже проходит благотворительный забег. В красные костюмы нарядились более тысячи человек, включая детей. Дистанции для всех разные.

Юные участники бегут один километр, взрослые – от двух с половиной до десяти. На финише каждого ждёт награда – шоколадный Санта.

[Регин Тиллер, участница забега]:

«Мне очень понравились спортивные соревнования и атмосфера мероприятия. Я впервые участвую в забеге. И я в восторге, это здорово!» [Штефан Зайферт, участник забега]:

«В этот раз было очень весело, приятно и тепло».

Организаторы мероприятия говорят, что это самый масштабный забег Санта-Клаусов в Германии. Его проводят уже в 17-й раз.

А в Монхайме Санта-Клаусы настолько спортивные, что устроили заплыв на сапбордах по Рейну. К ним присоединился и Гринч.

[Рене Вальдек, председатель клуба водных видов спорта]:

«Путешествие прошло отлично, сегодня всё идеально. Волн почти не было, хотя сейчас выглядит немного иначе. В общем, всё отлично, как всегда». [Денис Харпейн, участник заплыва]:

«Всё снова было здорово, как и каждый год». [Хольгер Кваттлендер, участник заплыва]:

«Всё прошло замечательно. Хорошая, идеальная погода. Именно так и должно быть».

После регаты Санты окунулись в холодные воды Рейна. Праздничное мероприятие уже несколько лет организует местный клуб водных видов спорта.

