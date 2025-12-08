Тысячи Санта-Клаусов поучаствовали в забегах в Великобритании и Германии

Тысячи Санта-Клаусов заполнили улицы Ливерпуля в Великобритании. Здесь проходит ежегодный праздничный забег. Участникам предстоит преодолеть расстояние..
Дата загрузки: 2025-12-17
Тысячи Санта-Клаусов заполнили улицы Ливерпуля в Великобритании. Здесь проходит ежегодный праздничный забег. Участникам предстоит преодолеть расстояние в пять километров.
Бежать можно в любом темпе. Победа не главное. Цель – собрать средства для восьми местных благотворительных организаций. Этой традиции уже больше 20 лет.
Немецкие Санты не отстают от британских. В Михендорфе недалеко от Берлина тоже проходит благотворительный забег. В красные костюмы нарядились более тысячи человек, включая детей. Дистанции для всех разные.
Юные участники бегут один километр, взрослые – от двух с половиной до десяти. На финише каждого ждёт награда – шоколадный Санта.
[Регин Тиллер, участница забега]:
«Мне очень понравились спортивные соревнования и атмосфера мероприятия. Я впервые участвую в забеге. И я в восторге, это здорово!»
[Штефан Зайферт, участник забега]:
«В этот раз было очень весело, приятно и тепло».
Организаторы мероприятия говорят, что это самый масштабный забег Санта-Клаусов в Германии. Его проводят уже в 17-й раз.
А в Монхайме Санта-Клаусы настолько спортивные, что устроили заплыв на сапбордах по Рейну. К ним присоединился и Гринч.
[Рене Вальдек, председатель клуба водных видов спорта]:
«Путешествие прошло отлично, сегодня всё идеально. Волн почти не было, хотя сейчас выглядит немного иначе. В общем, всё отлично, как всегда».
[Денис Харпейн, участник заплыва]:
«Всё снова было здорово, как и каждый год».
[Хольгер Кваттлендер, участник заплыва]:
«Всё прошло замечательно. Хорошая, идеальная погода. Именно так и должно быть».
После регаты Санты окунулись в холодные воды Рейна. Праздничное мероприятие уже несколько лет организует местный клуб водных видов спорта.
Короткая ссылка на эту страницу: