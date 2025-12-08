Останки древнего болота увидели учёные на побережье в Австралии

Это обнажившееся после шторма побережье австралийского города Эсперанс привлекло внимание геоархеологов. Главный интерес представляют почерневшие пни..
Дата загрузки: 2025-12-17
Это обнажившееся после шторма побережье австралийского города Эсперанс привлекло внимание геоархеологов. Главный интерес представляют почерневшие пни и обломанные стволы деревьев. Этим останкам 7000 лет.
Учёные говорят, что это редкая возможность представить, как выглядело побережье Эсперанса до того, как поднялся уровень моря.
[Ингрид Уорд, геоархеолог]:
«Это связь с утраченными ландшафтами, обширными западными водно-болотными угодьями, которые, вероятно, существовали между материком и внешними островами».
Побережье обнажалось и раньше, но такой масштаб учёные видят впервые.
[Ингрид Уорд, геоархеолог]:
«В целом показались из воды примерно 100 деревьев. Это в 10 раз больше, чем в прошлый раз».
Коренным жителям эта находка тоже интересна.
[Рональд Рейнольдс, местный житель]:
«Хочется узнать, это одинаковые или разные деревья, как они называются, как их использовал наш народ».
Времени на исследования у геоархеологов немного, поскольку вскоре воды Индийского океана снова поглотят останки древнего болота.
