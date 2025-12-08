Это обнажившееся после шторма побережье австралийского города Эсперанс привлекло внимание геоархеологов. Главный интерес представляют почерневшие пни..

Останки древнего болота увидели учёные на побережье в Австралии

Это обнажившееся после шторма побережье австралийского города Эсперанс привлекло внимание геоархеологов. Главный интерес представляют почерневшие пни и обломанные стволы деревьев. Этим останкам 7000 лет.

Учёные говорят, что это редкая возможность представить, как выглядело побережье Эсперанса до того, как поднялся уровень моря.

[Ингрид Уорд, геоархеолог]:

«Это связь с утраченными ландшафтами, обширными западными водно-болотными угодьями, которые, вероятно, существовали между материком и внешними островами».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Побережье обнажалось и раньше, но такой масштаб учёные видят впервые.

[Ингрид Уорд, геоархеолог]:

«В целом показались из воды примерно 100 деревьев. Это в 10 раз больше, чем в прошлый раз».

Коренным жителям эта находка тоже интересна.

[Рональд Рейнольдс, местный житель]:

«Хочется узнать, это одинаковые или разные деревья, как они называются, как их использовал наш народ».

Времени на исследования у геоархеологов немного, поскольку вскоре воды Индийского океана снова поглотят останки древнего болота.

Короткая ссылка на эту страницу: