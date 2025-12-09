В Японии случилось землетрясение магнитудой 7,5

Власти Японии отозвали предупреждения о цунами спустя несколько часов после мощного землетрясения магнитудой 7,5. Подземные толчки..

Подземные толчки ощущали в северо-восточных регионах страны. В результате землетрясения пострадали, по меньшей мере, 30 человек. Около 90 000 жителей были вынуждены эвакуироваться.

Землетрясение произошло у побережья в понедельник в 23:15 по местному времени. Эпицентр находился в 80 километрах от побережья префектуры Аомори на глубине 54 километра.

По японской шкале сейсмической интенсивности от 1 до 7, толчки в городе Хатинохе в префектуре Аомори охарактеризовали как «верхний предел шести». То есть землетрясение было настолько сильным, что невозможно было устоять на ногах.

Японское метеорологическое агентство заявило, что на северо-восточное побережье страны может обрушиться цунами высотой до 3 метров. Предупреждения были выпущены для префектур Хоккайдо, Аомори и Иватэ. В итоге в нескольких портах наблюдались цунами высотой от 20 до 70 см, но большого так и не последовало. Предупреждение отозвали.

Сообщений о серьёзных разрушениях также не поступало.

