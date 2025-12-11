Познакомьтесь с боснийцем, который стал викингом

Одинокого викинга, скачущего верхом на лошади, можно часто увидеть на этих зелёных просторах. Но это не..
Дата загрузки: 2025-12-17
Одинокого викинга, скачущего верхом на лошади, можно часто увидеть на этих зелёных просторах. Но это не средневековая Швеция или Норвегия, а современная Босния. Викинг тоже вполне современный. Это бывший строитель Стипе Плеич.
Он долго работал в Германии, а семь лет назад решил оставить комфортную жизнь и вернуться в родную деревню Стипаничи.
[Стипе Плеич, современный викинг]:
«Я отказался от хорошего дохода в Германии, чтобы исполнить свои мечты и обрести свободу. Свобода дорого стоит, но я ни за что на свете от неё не откажусь».
Викинги – это скандинавские мореплаватели, которые бороздили моря в VIII–XI веках. Они совершали военные походы, занимались торговлей и одновременно не брезговали пиратством.
Боснийский викинг зарабатывает на жизнь иным способом. Он делает боевое оружие викингов и сувениры. Покупатели приезжают со всей Европы и даже из Канады.
