Более 130 рождественских вертепов со всего мира представили в Ватикане

Этот рождественский вертеп создали жители штата Чиуауа в Мексике. Их творение теперь можно увидеть на выставке в Ватикане. На площади Святого Петра представили более 130 рождественских вертепов. Их авторами стали мастера из 22 стран, включая Италию, Индонезию и Японию.

[Сальваторе Рино Физикелла, архиепископ]:

«Самое важное – это послание, которое несут рождественские вертепы. Это послание надежды и мира, как и каждое Рождество».

Дизайнеры для создания рождественских сценок использовали дерево, бумагу, керамику и другие материалы. А одна итальянская художница вдохновлялась традициями родного города, известного изделиями из кожи. Она разместила фигурки внутри дубильного барабана.

[Беатрис Кальветти, художница]:

«Дубильный барабан – исторический инструмент нашей местности. Его используют для дубления кожи, что типично для нашего городка Понте-а-Эгола. Это символ того, что мы из себя представляем, кто мы и кем хотим оставаться. Это символ нашей веры, нашего ремесла и нашей земли».

Выставка проходит уже в восьмой раз. Каждый год её посещают тысячи туристов.

[Бартош, турист из Польши]:

«Это замечательно! Я из Польши, и у нас не очень много рождественских вертепов. А эта выставка прекрасна».

Выставка «100 сцен Рождества в Ватикане» продлится до 8 января.

