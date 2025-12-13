Повстанцы М23 захватили важный город Увира на востоке ДР Конго

Тысячи конголезских беженцев хлынули в Бурунди. Они спасаются от возобновившихся боевых действий на востоке ДР Конго...

Повстанцы из группировки М23 начали стремительное наступление в первых числах декабря и заняли важный портовый город Увира на берегу озера Танганьика в провинции Южное Киву.

По данным региональных властей, погибло 400 мирных жителей, включая женщин и детей. Примерно 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие бегут в соседнюю Бурунди. Размещать их негде, еды не хватает.

[Лумвана Нзулуни, беженец]:

«У нас нет питьевой воды и санитарных удобств. Ситуация критическая. Сюда прибывает много конголезских мужчин, женщин и детей, но туалетов нет. Условия антисанитарные и опасные».

Одна женщина во время поспешного бегства потеряла детей.

[Мапендо Марахама Мангонга, беженка]:

«Я даже не знаю, живы ли они. Молюсь, чтобы кто-нибудь помог мне воссоединиться с ними».

В Бурунди зарегистрировались уже 20 000 конголезских беженцев, но власти считают, что фактически их намного больше. По словам координатора Национального управления по защите беженцев, гуманитарной помощи для всех не хватит.

[Ричард Увимана, глава Управления по защите беженцев в Бурунди]:

«Сейчас помощь поступает только от ВПП ООН, которая обычно поддерживает беженцев. Но другие организации не отреагировали. Мы призываем всех неравнодушных людей оказать помощь конголезским беженцам».

Повстанческое движение М23 захватило Увиру вскоре после того, как президенты ДРК и Руанды подписали мирное соглашение в Вашингтоне при посредничестве Дональда Трампа.

ДР Конго, США и ООН считают, что Руанда поддерживает боевиков М23 техникой, вооружением и военной силой. Между тем переговоры в Вашингтоне проходили без участия группировки. Она обсуждает возможность мирного соглашения с властями ДРК при посредничестве Катара.

