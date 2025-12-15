Этот дом стал, наверное, самым сияющим в Маниле. Филиппинская художница Марджи Таджон украсила своё жилище к..

Ослепительное сияние и снегопад: как семья на Филиппинах украшает дом к Рождеству

Этот дом стал, наверное, самым сияющим в Маниле. Филиппинская художница Марджи Таджон украсила своё жилище к Рождеству тысячами огней и десятками светящихся фигур. Праздничную инсталляцию дополняет снегопад из мыльной пены.

[Марджи Органо Таджон, владелица дома]:

«Я начала (украшать дом) ещё до пандемии, поскольку ждала появления внучки. Это был 2020 год».

Сотни местных жителей приводят к украшенному дому детей и внуков. Здесь все от души веселятся. Хозяйка рада это видеть, и гости тоже довольны.

[жительница Манилы]:

«Когда вижу внука счастливым, я тоже счастлива».

Снегопад из мыльной пены здесь можно увидеть каждые выходные. Владелица дома тратит на украшения много денег. Но говорит, что ей их не жалко, поскольку счастье людей намного важнее.

