330 человек поучаствовали в зимнем заплыве в Праге

Десятки пловцов отважились окунуться в ледяные воды реки Влтавы в Праге. Мероприятие посвящено ювелиру Альфреду Никодему, положившему начало традиции зимнего плавания в Чехии в 1923 году.

В первый раз к Никодему присоединились несколько друзей, а уже через пять лет в зимнем заплыве участвовали 60 человек.

В этом году по Влтаве проплыли 330 участников.

[Мирослава Станкова, пловчиха]:

«Я занимаюсь плаванием в холодной воде более 30 лет. Это даёт мне ощущение покоя и благополучия, а также помогает поддерживать психическое здоровье. Это освобождает душу и тело от плохих эмоций и стресса, с которыми трудно справиться психологически. Вода снимает нервозность и стресс».

[Марек Свейда, пловец]:

«Это потрясающе, прекрасные пейзажи, погода сегодня чудесная, просто идеальная. Вода ниже четырёх градусов, так что это уровень чемпионата. Я не знаю, что такое простуда и кашель, это просто здорово».

В зависимости от возраста и физической подготовки, участники могут выбрать дистанции в 100, 300 или 750 метров. Почти 70 человек проплыли самую длинную дистанцию и благополучно финишировали.

