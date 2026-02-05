Бабочки и клоуны: собачий карнавал провели в боливийской Кочабамбе

Собаки в карнавальных нарядах вместе с владельцами вышли на улицы Кочабамбы в Боливии. Хозяева превратили своих..

Собаки в карнавальных нарядах вместе с владельцами вышли на улицы Кочабамбы в Боливии. Хозяева превратили своих питомцев в киногероев, торговцев хот-догами, бабочек, клоунов и заключённых.

[участница карнавала]:

«Я нарядила собаку Чилиндриной (героиней мексиканского телесериала), потому что моя питомица – это моя жизнь. Я очень люблю свою собаку, и мы должны победить. Мне очень нравится мероприятие. Я участвую впервые, но теперь буду участвовать постоянно».

Многие владельцы тоже надели карнавальные костюмы для полноты образа. Участники карнавала также хотят напомнить людям о том, что домашних животных нельзя бросать.

[участница карнавала]:

«Моему Панчо девять лет, а Линде – шесть. Оба – потомки спасённых собак. Очень важно, чтобы этот парад нёс послание о том, как важно заботиться о животных и быть ответственными владельцами».

Шествие собак – часть более масштабного праздника – боливийского Карнавала Ла-Конкордия. Он начался в конце января и завершится 21 февраля.

